نساء ينددن بإعتداءات جنسية في شوارع باريس خلال احتفالات التتويج بكأس العالم

نددت العديد من النساءعلى شبكة تويتر بالإعتداءات والتحرش الجنسي الذي تعرضن له أثناء احتفالهن بتتويج المنتخب الفرنسي بكأس العالم في شوارع باريس.

في الوقت الذي خرج فيه مئات الآلاف من الفرنسيين للشوارع للاحتفال بتتويج منتخب بلاهم بكأس العالم الثانية في تاريخهم ليلة الأحد، نددت عدة نساء بتعرضهن للاعتداء الجنسي خلال الاحتفالات التي استمرت إلى أوقات متأخرة

ومنذ ذلك الحين، تضاعفت على شبكة تويتر شهادات النساء اللواتي تعرضن لاعتداءات جنسية ومضايقات. وكتبت إحدى مستخدمات شبكة التواصل التي تتكفل بجمع هذه الشكاوى المتداولة على الشبكات الاجتماعية: