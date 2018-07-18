نساء ينددن بإعتداءات جنسية في شوارع باريس خلال احتفالات التتويج بكأس العالم

نددت العديد من النساءعلى شبكة تويتر بالإعتداءات والتحرش الجنسي الذي تعرضن له أثناء احتفالهن بتتويج المنتخب الفرنسي بكأس العالم في شوارع باريس.
في الوقت الذي خرج فيه مئات الآلاف من الفرنسيين للشوارع للاحتفال بتتويج منتخب بلاهم بكأس العالم الثانية في تاريخهم ليلة الأحد، نددت عدة نساء بتعرضهن للاعتداء الجنسي خلال الاحتفالات التي استمرت إلى أوقات متأخرة
ومنذ ذلك الحين، تضاعفت على شبكة تويتر شهادات النساء اللواتي تعرضن لاعتداءات جنسية ومضايقات. وكتبت إحدى مستخدمات شبكة التواصل التي تتكفل بجمع هذه الشكاوى المتداولة على الشبكات الاجتماعية:
"أترككم تشاهدون هذه الأمسية المروعة التي قام الذكور بفرضها على العديد من النساء الليلة الماضية".
وكتبت أخرى "أشكر الرجل الذي بالتأكيد سوف تتعفن أفكاري به لفترة من الوقت، والذي انتهز الفرصة لمداعبة عضوي الجنسي ومؤخرتي في الوقت الذي كنت فيه شبه فاقدة للوعي في جادة الشانزيليزيه. أنا في حالة صعبة وسيئة للغاية".
ونشرت مغردة ثالثة لم تكشف عن هويتها واصفة نفس الحقائق: "بالأمس، بعد انتصار فرنسا، هاجمني مشجع في الشارع. قبلني ووضع قسرا لسانه في فمي، دفعته بعيدا بعنف، لكنه قام بلمس صدري وبين ساقاي، كنت أحاول التخلص منه وأنا أبكي".
ولم تكن هذه التجاوزات الوحيدة التي حدثت أمسيةالأحد 15 يوليو/ تموز، على هامش الاحتفالات بتتويج المنتخب الفرنسي بلقب بطل العالم، حيث اعتقلت الشرطة أكثر من 100 شخص وتم احتجاز 90 منهم في العاصمة باريس لوحدها.
ووفقا لرئيس الشرطة في العاصمة الفرنسية، فقد تم الإبلاغ عن حوادث وقعت في المساء في الشانزليزيه ، بما في ذلك نهب بعض المحلات وإحراق السيارات.
أما بمدينة ليون فقد اعتقل 30 شخصًا أيضًا بعد أعمال عنف وشغب وسرقة وشجارات حدثت خلال الإحتفالات. كما أفادت العديد من الصحفيات اللواتي غطين الإحتفالات بتعرضهن لاعتداءات جنسية.
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