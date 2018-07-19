الحكم على صحفية تركية بالسجن بموجب قانون مكافحة الارهاب

ذكرت صحيفة جمهوريت المعارضة أن محكمة تركية قضت بسجن صحفية تعمل لديها أكثر من عامين يوم الخميس 19 يوليو / تموز بتهمة جعل ممثل الادعاء هدفا محتملا للجماعات المتشددة من خلال تغطيتها.

وعبرت منظمات حقوق الإنسان عن قلق متزايد بشأن حرية الإعلام في تركيا، حيث فاز الرئيس رجب طيب إردوغان بانتخابات الشهر الماضي أفضت إلى الانتقال لنظام الرئاسة التنفيذية القوي.

وتعود القضية إلى مقال كتبته جنان جوسكون في سبتمبر / أيلول الماضي عن استجواب ممثلي الادعاء لمحامين محتجزين يدافعون عن معلمين مضربين عن الطعام تردد أنهم على صلة بجماعة حزب التحرير الشعبي الثوري اليسارية التي أعلنتها تركيا منظمة إرهابية.

وقالت جمهوريت إن المحكمة وجدت أن جوسكون، التي تغطي أخبار محاكم اسطنبول للصحيفة، جعلت "المشاركين في الحرب على الإرهاب هدفا".