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شاهد: غارة جوية على قرية جلين جنوب غرب سوريا

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شاهد: غارة جوية على قرية جلين جنوب غرب سوريا

صور للضربة على قرية جلين
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استهدفت غارة جوية بلدة جلين في الجنوب الغربي لسوريا في صباح الأربعاء 18 يوليو /تموز، بحسب مقطع فيديو تداوله ناشطون.

الغارة تزامنت مع سلسلة غارات مركزة استهدفت بلدة نوى من قبل الجيش السوري، مع تقارير تفيد بإصابة مئات المدنيين من المنطقة.

وبعد الغارات وافقت قوات المعارضة على اتفاقية الصلح مع النظام، والتي سيسلمون وفقها المرتفعات المحيطة بالمدينة، والأسلحة الثقيلة، بحسب ما أفاد أحد أعضاء الوفد المفاوض من البلدة.

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الاتفاق جاء بعد سلسلة اتفاقات تؤكد استعادة بشار الأسد سيطرته على الحدود مع إسرائيل المتاخمة لمرتفعات الجولان.