أستراليا تطالب البابا بإقالة كبير أساقفة مدان بتستره على تحرش بأطفال

وقال تيرنبول:"كان يجب أن يستقيل، وقد حان الوقت ليقوم البابا بطرده. هناك قادة كثيرون دعوا لاستقالته، من الواضح أنه يجب أن يستقيل وأعتقد أن الوقت قد حان الآن للسلطة العليا في الكنيسة لاتخاذ إجراء وإقالته ".

ويعد رئيس الأساقفة فيليب ويلسون، البالغ من العمر 67 عاماً، آخر أبرز رجال الدين الكاثوليك الذين أُدينوا بالتستر وعدم إبلاغ الشرطة عن تجاوزات قام بها قساوسة.

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وحكم على ويلسون بالحبس لمدة عام في وقت سابق من هذا الشهر. وقد تنحى عن منصب رئيس أساقفة أديلايد في ولاية جنوب أستراليا، لكنه لم يستقل، وأصر على أنه لن يفعل ذلك إلا إذا لم يكسب الاستئناف.

وصعد ترنبول، الذي دعا ويلسون إلى الاستقالة سابقاً ، من انتقاداته ومن لهجته المعارضة لبقاء ويلسون في منصبه.

ويلسون ، الذي تم تشخيصه في وقت سابق من هذا العام بمرض الزهايمر المبكر ، من المقرر أن يمثل أمام المحكمة مرة أخرى في 11 آب / أغسطس للحكم ما إذا كان سيتم سجنه، أو السماح له بقضاء عقوبته رهن الإقامة الجبرية في منزله.