المفوضية الأوروبية تحيل المجر إلى القضاء لانتهاكها قوانين الهجرة

قررت المفوضية الأوروبية الخميس تصعيد معركتها القانونية ضد المجر بسبب رفض الأخيرة احترام قواعد الهجرة واللجوء داخل الاتحاد الأوروبي. قالت المفوضية في بيان إنها أحالت المجر إلى محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي "لعدم امتثال تشريعات اللجوء والعودة لديها إلى قانون الاتحاد الأوروبي".
قانون مجري جديد مثير للجدل
وتنتقد المفوضية على وجه الخصوص القانون المجري الجديد الذي "يجرّم" المنظمات التي تقدم الدعم اللاجئين وتساعدهم في تقديم طلبات الإقامة، واعتبرت أن القانون لا يتماشي مع قواعد الاتحاد الأوروبي.
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ويعرف هذا القانون باسم "ستوب سوروس" في إشارة إلى المنظمات غير الحكومية المدعومة من الملياردير الأمريكي جورج سوروس الذي يتهمه رئيس الوزراء المجري بتشجيع الهجرة الجماعية لتقويض أوروبا، وهو ما ينفيه رجل الأعمال.
وتنتهج حكومة أوربان، صاحب النزعة القومية سياسات مناهضة للهجرة والمهاجرين بشكل متزايد. وفاز حزبه بولاية جديدة في نيسان/ أبريل بعدما حقق نصرا ساحقا في أعقاب حملة هاجم سوروس والمنظمات الليبرالية غير الحكومية التي يدعمها.
وفي تصريح جديد قال أوربان الذي يزور إسرائيل الخميس، إن أوروبا تواجه "أزمة مهاجرين وإرهاب". وأضاف خلال مؤتمر صحافي جمعه مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "الإرهابيون يستفيدون من المسارات التي يسلكها المهاجرون للوصول إلى أوروبا ويتعين علينا اتخاذ خطوات ضد هذه الظاهرة".
المجر تنسحب من اتفاق أممي للهجرة
وتأتي هذه الخطوة لأوروبية بإحالة المجر إلى القضاء بعد يوم واحد فقط من إعلان المجر انسحابها من اتفاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة قبل الموافقة النهائية عليه.
إذ اعتبر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، خلال مؤتمر صحافي عقده الأربعاء، أن اتفاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة يشكل "تهديدا للعالم"، مضيفا "هذه الوثيقة ضد المصالح الأمنية للمجر تماما".