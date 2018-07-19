اندلع حريق بعد ظهر يوم الخميس 19 تموز يوليو، في أعلى كنيسة ساكري كور للروم الكاثوليك الواقعة فى منطقة بلاين باليس فى وسط جنيف.
حريق مجهول السبب يلتهم كنيسة للروم الكاثوليك في جنيف
حريق مجهول السبب يلتهم كنيسة للروم الكاثوليك في جنيف
ولم يتمكن رجال الإطفاء من دخول المبنى بسبب خطر الانهيار، بعد أن دمر الحريق سقف المبنى، واستعاضوا عن ذلك برش السطح الذي تخرج منه ألسنة اللهب.
وأمكن ملاحظة الدخان الأسود الكثيف المنتشر، في جميع أنحاء المنطقة.
ولم يعرف حتى الآن سبب اندلاع الحريق في كنيسة القلب الأقدس.
وأكدت معلومات أولية نقلتها مصادر الشرطة عدم وجود إصابات في الوقت الحالي، دون نفي احتمال ذلك لاحقاً، مع وجود عدد من الشقق من غير المعلوم إن كان يوجد أشخاص بداخلها.
إغلاق المنطقة وتحويل حركة السير
رجال الإطفاء تواجدوا خلال دقائق مع 50 شخص و23 سيارة. كما تم تطويق الحي، مع تحويل حركة المرور، بما في ذلك الحافلات والترام، بين حي بلاين باليس وسيرك بليس. كإجراء وقائي، وضمن الإجراءات الوقائية أيضاً جرى إجلاء بنك مجاور.
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وحذر مسؤولو الإطفاء من أن انهيار كامل المبنى الداخلي كأمر "لا مفر منه". مع انهيار العلية ومستويين من الشقق والغرف. مشيرين إلى تسبب الحريق في انهيار ثلاثة مستويات للكنيسة. مستبعدين بذات الوقت مصادر خطر على الجدران الخارجية للمبنى.