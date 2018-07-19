"إفريقيا فازت بكأس العالم"...جملة أثارت استياء السفير الفرنسي في الولايات المتحدة

"إفريقيا فازت بكأس العالم".. جملة استشاط السفير الفرنسي في واشنطن غضباً عندما قالها المذيع الشهير تريفور نواه مقدم البرنامج الكوميدي الأمريكي (ذا ديلي شو).

وترددت أصداء فوز فريق فرنسا متعدد الجنسيات على كرواتيا في نهائي كأس العالم لكرة القدم في مختلف أرجاء العالم واحتفت به فرنسا وأماكن أخرى باعتباره انتصاراً للتنوع لكنه أثار تعليقات عنصرية في أماكن أخرى.

وخلال حلقة هذا الأسبوع من البرنامج الذي يذاع على قناة (كوميدي سنترال) قال نواه وهو من جنوب أفريقيا إن "أفريقيا فازت بكأس العالم".

وأضاف : "أفهم أن عليهم القول إن الفريق الفرنسي هو الفائز. لكن انظر لهؤلاء الرجال.. فأنتم لا تكتسبون لون البشرة هذا بمجرد التجول في جنوب فرنسا يا أصدقائي".

وكتب السفير جيرار أرو في خطاب نشر على حساب السفارة الفرنسية على تويتر يقول : "بوصف (الفريق) بأنه فريق أفريقيا يبدو أنك تنكر عليه أنه فرنسي. هذا، حتى على سبيل المزاح، يعطي شرعية للفكر القائل بأن بياض البشرة هو السمة الوحيدة التي يعرف بها الفرنسي".

وهناك 15 من أفراد الفريق الفرنسي المؤلف من 23 لاعباً ينحدرون من أصول أفريقية تمتد من الكاميرون إلى الكونغو ومالي غير أن اثنين فقط منهم ولدا في أفريقيا وجاءا إلى فرنسا في طفولتهما المبكرة.

وينتقد ساسة من اليمين المتطرف في فرنسا فريق كرة القدم الوطني منذ فترة طويلة لأنه يضم العديد من اللاعبين السود ورغم ذلك أثارت كلمات نواه تعليقات غاضبة وبسببها وبخه السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة.

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ورد نواه على السفير قائلاً بعد أن قرأ خطابه في البرنامج: "عندما أقول أفارقة لا أقول ذلك لأنكر عليهم فرنسيتهم بل أقوله لأؤكد أنهم أفارقة مثلي".

وكان للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما رأيا آخر في فوز فرنسا بكأس العالم لكرة القدم فقال أثناء حفل تكريم نلسون مانديلا زعيم جنوب أفريقيا الراحل إن الأخذ بالتنوع يحقق "مزايا عملية".

وأضاف : "وإذا كنت تشك في ذلك، اسأل فريق فرنسا لكرة القدم الذي فاز لتوه بكأس العالم".

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