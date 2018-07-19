أزمة دبلوماسية بين أثينا وموسكو عقب طرد دبلوماسيين روس من اليونان

قالت وزارة الخارجية اليونانية إن على روسيا الكف عن التدخل في شؤونها وعن معاملتها بازدراء، وذلك بعدما حذرت موسكو من عواقب طرد

اليونان اثنين من الدبلوماسيين الروس.

وبعد أن أفادت تقارير بأن وزارة الخارجية الروسية اتهمت أثينا بعدم التواصل مع موسكو، قالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان إنها قدمت