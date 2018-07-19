موجة حارة في اليابان تثير تساؤلات حول تنظيم أولمبياد طوكيو 2020

تسود اليابان حاليا موجة حر شديدة أودت بحياة ما لا يقل عن 14 شخصا مما أثار قلق اليابانيين حول الطريقة الأمثل التي ستتعامل بها العاصمة طوكيو مع الحرارة خلال دورة الألعاب الأولمبية في 2020، والتي ينشأ لها خصيصاً استاد أولمبي جديد دخلت إنشاءاته شهرها العشرين وسيكتمل بناؤه عند الوقت المحدد في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام المقبل، بحسب مسؤولين.

لكن مع حدوث وفيات وإصابة أكثر من تسعة آلاف آخرين بضربات شمس في خلال أسبوع، قال مسؤولون من المجلس الرياضي الياباني إن إيجاد حلول للتعامل مع الحرارة سيكون أولوية بالنسبة للإعداد لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في طوكيو في غضون عامين خلال ذروة فصل الصيف.