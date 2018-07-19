موجة حارة في اليابان تثير تساؤلات حول تنظيم أولمبياد طوكيو 2020

تسود اليابان حاليا موجة حر شديدة أودت بحياة ما لا يقل عن 14 شخصا مما أثار قلق اليابانيين حول الطريقة الأمثل التي ستتعامل بها العاصمة طوكيو مع الحرارة خلال دورة الألعاب الأولمبية في 2020، والتي ينشأ لها خصيصاً استاد أولمبي جديد دخلت إنشاءاته شهرها العشرين وسيكتمل بناؤه عند الوقت المحدد في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام المقبل، بحسب مسؤولين.
لكن مع حدوث وفيات وإصابة أكثر من تسعة آلاف آخرين بضربات شمس في خلال أسبوع، قال مسؤولون من المجلس الرياضي الياباني إن إيجاد حلول للتعامل مع الحرارة سيكون أولوية بالنسبة للإعداد لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في طوكيو في غضون عامين خلال ذروة فصل الصيف.
للمزيد على يورونيوز:
موجة حر شديد تضرب اليابان وتقتل 14 شخصاً
بطولة هوشي لتصفيات الجودو إلى أولمبياد طوكيو 2020
فقدت كاميراتها في اليابان لتعثر عليها بعد ثلاث سنوات في تايوان
وبينما ستعكس عوارض السقف الداخلي للاستاد، المصنوعة من أخشاب جلبت من كل محافظات اليابان، الدفء والترحيب، كشف كيجي كاتو مدير إدارة المنشآت بالمجلس الرياضي الياباني أن هذه العوارض مصممة ومعدة أيضاً لتدوير الهواء وتبريده، كما سيتم تركيب مراوح ضخمة لرش رذاذ الماء.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا مما وصفته بالحرارة الخطيرة ودعت المواطنين إلى تجنب ممارسة أي أنشطة في الهواء الطلق كما دعت الشباب والمسنين والمعاقين إلى توخي المزيد من الحذر وشرب الكثير من الماء.