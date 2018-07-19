إيطاليا تصادر مجموعة من السيارات الكلاسيكية الفخمة لمتهربين من الضرائب

صادرت الشرطة الإيطالية مجموعة من السيارات والدراجات النارية الكلاسيكية العائدة ملكيتها لمجموعة شركات يرأسها شخص يشتبه بتهربه من دفع الضرائب.
وتمت مصادر معظم تلك السيارات والدراجات من مقر المجموعة التجارية في مدينة جنوة الساحلية حيث تنشط المجموعة في بيع المركبات الفاخرة في المزادات العلنية على صعيد العالم.
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وبحسب التقارير فإن رئيس المجموعة ليس لديه ممتلكات ويدين للدولة بأكثر من مليون يورو كضرائب مستحقة الدفع، ويعتقد أنه سجل السيارات والدراجات بأسماء أفراد عائلته العاطلين عن العمل، وتضم لائحة المركبات المصادرة أفخم الماركات في عالم السيارات والدراجات النارية.