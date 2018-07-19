شاهد: اختبار حوت "إيرباص" للمرة الأولى

الحوت في السماء، اسم لطائرة جديدة، صممتها شركة "إيرباص"، أقلعت الخميس 18 يوليو / تموز، من مدينة تولوز الفرنسية، في رحلة تجريبية أولى، ضمن برنامج تجريبي مدته 10 أشهر.
طائرة BelugaXL، حصلت على اسمها لشبهها بالحوت الأبيض، حيث أستُوحي شكلها ولونها منه.
" "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هُم أكثر الجهات المانحة أهميةً بالنسبة للشعب الفلسطيني وهُم الشريك الموجود في كافة نواحي الحياة في فلسطين. اليوم اتخذنا خطوة مهمة لتوحيد جهودنا الفردية وخلق المزيد من الوحدة في دعمنا للتعليم والحصول على المياه والتنمية الاقتصادية في فلسطين."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"الفرصة لتوضيح موقف بلاده من العلاقات ما بين بلاده و دول الجوار "نأمل في تطوير علاقاتنا مع روسيا ولكن أيضا مع حلف شمال الأطلسي ، مع دول أوروبا الغربية ، مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة"" نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا
"المشكلة هي أن الدول ترى أن قرار استقبال المهاجرين هو من محض مسؤوليتها وهذا صحيح. ومع ذلك ، عندما يصل المهاجريون إلى المدن التي وقع اختيارهم بشانها فإن تلك البلديات سيتعين عليها مواجهة قضايا عديدة يرتبط بعضهما بظروف الاستقبال والإيواء. ولكن هذا هو السبب في أننا ندعو إلى إيجاد ميزانية"فدريديرك فالي الأمين العام لمجلس البلديات و المناطق الأوروبية
"سنواصل التفاوض بحسن نية ..مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي والمفاوضين البريطانيين للتوصل إلى اتفاق" ، ويصر مارجاريتيس شيناس على أن المفوضية ستحافظ على احترام خارطة طريقها وهي على استعداد للعمل على مدار الساعة للتوصل إلى حل وسط مع سلطات المملكة المتحدة." مارجاريتيس شيناس المتحدث باسم رئيس المفوضية جان كلود يونكر
" "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هُم أكثر الجهات المانحة أهميةً بالنسبة للشعب الفلسطيني وهُم الشريك الموجود في كافة نواحي الحياة في فلسطين. اليوم اتخذنا خطوة مهمة لتوحيد جهودنا الفردية وخلق المزيد من الوحدة في دعمنا للتعليم والحصول على المياه والتنمية الاقتصادية في فلسطين."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"الفرصة لتوضيح موقف بلاده من العلاقات ما بين بلاده و دول الجوار "نأمل في تطوير علاقاتنا مع روسيا ولكن أيضا مع حلف شمال الأطلسي ، مع دول أوروبا الغربية ، مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة"" نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا
"المشكلة هي أن الدول ترى أن قرار استقبال المهاجرين هو من محض مسؤوليتها وهذا صحيح. ومع ذلك ، عندما يصل المهاجريون إلى المدن التي وقع اختيارهم بشانها فإن تلك البلديات سيتعين عليها مواجهة قضايا عديدة يرتبط بعضهما بظروف الاستقبال والإيواء. ولكن هذا هو السبب في أننا ندعو إلى إيجاد ميزانية"فدريديرك فالي الأمين العام لمجلس البلديات و المناطق الأوروبية
"سنواصل التفاوض بحسن نية ..مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي والمفاوضين البريطانيين للتوصل إلى اتفاق" ، ويصر مارجاريتيس شيناس على أن المفوضية ستحافظ على احترام خارطة طريقها وهي على استعداد للعمل على مدار الساعة للتوصل إلى حل وسط مع سلطات المملكة المتحدة." مارجاريتيس شيناس المتحدث باسم رئيس المفوضية جان كلود يونكر
شاهد: اختبار حوت "إيرباص" للمرة الأولى
الحوت في السماء، اسم لطائرة جديدة، صممتها شركة "إيرباص"، أقلعت الخميس 18 يوليو / تموز، من مدينة تولوز الفرنسية، في رحلة تجريبية أولى، ضمن برنامج تجريبي مدته 10 أشهر.
طائرة BelugaXL، حصلت على اسمها لشبهها بالحوت الأبيض، حيث أستُوحي شكلها ولونها منه.
وقد تم اختيار الشكل بعد استفتاء بين موظفيها شارك فيه حوالي 20 ألف موظفا، اختاروه من ضمن ستة خيارات، حيث حصل هذا الشكل على 40% من الأصوات.
الطائرة تعتمد في تقنياتها على تقنيات A330-200، بينما تم تزويدها بمحركي رولز رويس ضخمين، ويمكن للتصميم الحالي أن يحمل جناحي طائرة A350 بدلا من الجناحين الحاليين، كما يمكنها أن تحتوي طابقين تماما كطائرة A380 وهي طائرة المسافرين الأكبر في العالم.
وهذه الطائرة أطول بستة مترات وأعرض بمتر واحد من طائرة Beluga ST الحالية.
مقدمة هذه الطائرة يمكن فتحها بمقدار 184 قدم، وهو ما يسمح بشحن بضائع ضخمة في قسم النقل.
مقصورة القبطان منخفضة أكثر من العادة، تلافي ضرورة قطع التوصل الالكتروني ونظام التحكم في كل عملية اقلاع وهبوط.
ومقارنة مع النسخة الحالية فيمكن للطائرة الجديدة أن تحمل ستة أطنان أكثر، لتصبح طاقتها 53 طنا.