عاجل

عاجل

فرنسا

شاهد: اختبار حوت "إيرباص" للمرة الأولى

تقرأ الآن:

شاهد: اختبار حوت "إيرباص" للمرة الأولى

شاهد: اختبار حوت "إيرباص" للمرة الأولى
© Copyright :
Airbus
حجم النص Aa Aa

الحوت في السماء، اسم لطائرة جديدة، صممتها شركة "إيرباص"، أقلعت الخميس 18 يوليو / تموز، من مدينة تولوز الفرنسية، في رحلة تجريبية أولى، ضمن برنامج تجريبي مدته 10 أشهر.

طائرة BelugaXL، حصلت على اسمها لشبهها بالحوت الأبيض، حيث أستُوحي شكلها ولونها منه.

وقد تم اختيار الشكل بعد استفتاء بين موظفيها شارك فيه حوالي 20 ألف موظفا، اختاروه من ضمن ستة خيارات، حيث حصل هذا الشكل على 40% من الأصوات.

الطائرة تعتمد في تقنياتها على تقنيات A330-200، بينما تم تزويدها بمحركي رولز رويس ضخمين، ويمكن للتصميم الحالي أن يحمل جناحي طائرة A350 بدلا من الجناحين الحاليين، كما يمكنها أن تحتوي طابقين تماما كطائرة A380 وهي طائرة المسافرين الأكبر في العالم.

وهذه الطائرة أطول بستة مترات وأعرض بمتر واحد من طائرة Beluga ST الحالية.

Airbus

مقدمة هذه الطائرة يمكن فتحها بمقدار 184 قدم، وهو ما يسمح بشحن بضائع ضخمة في قسم النقل.

Airbus

مقصورة القبطان منخفضة أكثر من العادة، تلافي ضرورة قطع التوصل الالكتروني ونظام التحكم في كل عملية اقلاع وهبوط.

ومقارنة مع النسخة الحالية فيمكن للطائرة الجديدة أن تحمل ستة أطنان أكثر، لتصبح طاقتها 53 طنا.