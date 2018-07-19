قوانين لتشريع الحشيش في لبنان

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يوم الأربعاء إن البرلمان يدرس تقنين زراعة القنب لأغراض طبية في محاولة لتعزيز الاقتصاد المتعثر.
ونقل مكتب بري عنه قوله في تصريحات خلال اجتماع مع السفيرة الأمريكية في بيروت "المجلس النيابي اللبناني بصدد التحضير لدرس وإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيش (القنب) وتصنيعها للاستعمالات الطبية على غرار العديد من الدول الأوروبية وبعض الولايات الأمريكية".
ورغم أن زراعة هذه النبتة غير مشروعة في لبنان فقد كان ملاك الأراضي من أصحاب النفوذ يزرعون حقولا من القنب على مدى عقود في وادي البقاع الخصب دون أن تتمكن جهات إنفاذ القانون من منعهم.
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ويصنف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لبنان في تقريره لعام 2018 كثالث مصدر رئيسي في العالم للحشيش الذي صادرته السلطات الوطنية بعد المغرب وأفغانستان.
يعاني لبنان من ضعف النمو منذ 2011 بسبب الاضطرابات الإقليمية. وقدر صندوق النقد الدولي معدلات النمو بما بين واحد و1.5 في المئة في 2017 و 2018 قائلا إن العوامل التقليدية للنهوض بالاقتصاد، مثل البناء والعقارات، لا تزال في حالة ركود.
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