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العراق

جرحى في مجموعة انفجارات ضربت كركوك

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جرحى في مجموعة انفجارات ضربت كركوك

جرحى في مجموعة انفجارات ضربت كركوك
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وقعت عدة انفجارات في مدينة كركوك ليلة الأربعاء، عبر قذائف مورتر أو قنابل مزروعة على الطرق.

وسقطت قذيفتان على مستشفى للأطفال.

وفي حين لم يقتل أحد في الهجمات، فقد أصيب أحد عشر شخصاً، وفقاً لتقارير من وسائل إعلام محلية.

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وتعاني كركوك المقسمة عرقياً ودينياً، والغنية بالنفط، من انعدام دائم للأمان والاستقرار.

ولايزال مسلحون يتبعون لتنظيم الدولة الإسلامية يختبئون خارج المدينة، وقد قاموا مؤخراً بتنفيذ عدة هجمات وعمليات اختطاف.

وكانت القوات العراقية قد سيطرت على المدينة في الخريف الماضي، بعد أن كانت واقعة تحت سيطرة الفصائل الكردية لمدة ثلاث سنوات.