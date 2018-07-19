مقتدى الصدر يدعم الاحتجاجات في العراق ويطالب بتأجيل تشكيل الحكومة

دعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي فازت كتلته بالانتخابات العراقية في 12 مايو أيار، جميع الساسة إلى التوقف عن جهود تشكيل الحكومة الجديدة لحين الاستجابة لكل مطالب المحتجين بتحسين الخدمات في الجنوب.

وقال الصدر على تويتر في أول تعليق علني له على الاضطرابات التي تجتاح الجنوب "على كل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الحالية تعليق كل الحوارات السياسية من أجل التحالفات وغيرها إلى حين إتمام تلبية مطالب المتظاهرين الحقة".