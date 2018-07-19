مقتدى الصدر يدعم الاحتجاجات في العراق ويطالب بتأجيل تشكيل الحكومة

دعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي فازت كتلته بالانتخابات العراقية في 12 مايو أيار، جميع الساسة إلى التوقف عن جهود تشكيل الحكومة الجديدة لحين الاستجابة لكل مطالب المحتجين بتحسين الخدمات في الجنوب.
وقال الصدر على تويتر في أول تعليق علني له على الاضطرابات التي تجتاح الجنوب "على كل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الحالية تعليق كل الحوارات السياسية من أجل التحالفات وغيرها إلى حين إتمام تلبية مطالب المتظاهرين الحقة".
وتأتي الاحتجاجات التي تشهد محافظة البصرة على خلفية النقص في الخدمات والمياه والكهرباء والبطالة وأزمة السكن، تأتي أيضا على وقع عملية إعادة الفرز لأصوات الانتخابات والسجال حول تركيبة الحكومة المقبلة .
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ويسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي لفترة ولاية ثانية بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 12 مايو أيار وشابتها مزاعم بالتلاعب.
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ويبذل رجال السياسة جهودا لتشكيل حكومة ائتلافية. وقد يكون الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي فاز تكتله السياسي بأغلبية في الانتخابات، في وضع أقوى الآن للتأثير على اختيار رئيس الوزراء.
وهزم الصدر منافسيه الذين تدعمهم إيران حيث تعهد بخلق فرص عمل ومساعدة الفقراء والقضاء على الفساد.
ويعاني جنوب العراق ذو الأغلبية الشيعية من الإهمال برغم الثروة النفطية منذ حكم الرئيس السابق صدام حسين ثم خلال فترات حكم الحكومات التي يقودها الشيعة بما في ذلك حكومة العبادي.