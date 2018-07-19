الإعلام السوري الرسمي يتحدث عن موافقة المعارضة على اتفاق استسلام بالقنيطرة

ذكرت مصدر إعلامي سوري رسمي اليوم الخميس أن هناك تقارير عن موافقة مقاتلي المعارضة على اتفاق استسلام في محافظة القنيطرة في الجنوب الغربي على الحدود مع هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.
وقالت وكالة رويترز التي أوردت النبأ إنه لم يتسن لها التحقق من صحته بعد.
وستمثل الخطوة إذا تأكدت انتصارا كبيرا آخر للرئيس بشار الأسد الذي استعاد السيطرة على مساحات شاسعة من جنوب غرب سوريا الشهر الماضي في هجوم تسانده روسيا مما حمل كثيرين من مقاتلي المعارضة على الاستسلام.
ونقلت وكالة الإعلام السورية الرسمية (سانا) عن مراسلها أن الاتفاق ينص على عودة الجيش السوري إلى المواقع التي كان يسيطر عليها قبل 2011 عندما تفجر الصراع، وهو ما ذكره أيضاً الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني أحد حلفاء النظام السوري.
وقالت سانا نقلاً عن تقارير إن الاتفاق "ينص على خروج الإرهابيين الرافضين للتسوية إلى إدلب وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء في مناطقهم".
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وبعث مصدر من المعارضة بنسخة مما قال إنه الاتفاق النهائي، والتي شملت شرطا يتمثل في مرافقة الشرطة العسكرية الروسية للواءين عسكريين سوريين إلى منطقة منزوعة السلاح مقامة في هضبة الجولان منذ 1974.
وجرى الاتفاق على المنطقة في حرب الشرق الأوسط عام 1973.
وجاء في الاتفاق الذي أرسله مصدر المعارضة أن مفاوضات أخرى ستجرى لتحديد موعد نهائي لتسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
وفي السياق ذاته، قالت الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني: اتفاق القنيطرة يشترط عودة الجيش السوري لمواقع كان يسيطر عليها قبل 2011
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين في هلسنكي إنهما اتفقا على العمل معا للمساعدة في ضمان أمن إسرائيل.
وأشار بوتين، أقوى حلفاء الأسد، إلى الحاجة إلى إعادة الوضع على امتداد حدود الجولان إلى ما كان عليه قبل اندلاع الأزمة السورية في 2011.
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