الإعلام السوري الرسمي يتحدث عن موافقة المعارضة على اتفاق استسلام بالقنيطرة

ذكرت مصدر إعلامي سوري رسمي اليوم الخميس أن هناك تقارير عن موافقة مقاتلي المعارضة على اتفاق استسلام في محافظة القنيطرة في الجنوب الغربي على الحدود مع هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقالت وكالة رويترز التي أوردت النبأ إنه لم يتسن لها التحقق من صحته بعد.