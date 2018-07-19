استشهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بنموذج الفريق الفرنسي الفائز بنهائي كأس العالم، من حيث قدرته على احتضان التنوع الفريد بين أصول الفرنسيين من خلال لاعبيه.
ماذا قال باراك أوباما عن المنتخب الفرنسي؟
ماذا قال باراك أوباما عن المنتخب الفرنسي؟
وخلال كلمته يوم الثلاثاء 17 أيار يوليو، في جوهانسبرغ بمناسبة احتفالية الذكرى المئوية لميلاد الزعيم جنوب الأفريقي نيلسون مانديلا، أثنى أوباما على الفريق الفرنسي واستشهد به كنقطة مرجعية لاحتضان التنوع، وذكر أن كرة القدم الفرنسية هي المنتصرة، وقد ساعد انتصار فرنسا على تعزيز الشعور بالوحدة الوطنية. رغم تعليقات طالت هذه التشكيلة الفرنسية، وهي ثاني أصغر الفرق سناً في المونديال. بما في ذلك العديد من ذوي الأصول الأوسطية وشمال الإفريقية، حتى لو كان كل منهم قد ولد في فرنسا.
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وذكر أوباما أنه عندما فازت فرنسا بكأس العالم لأول مرة منذ عشرين عاماً، كان زين الدين زيدان صانع الألعاب، كان يُشار إلى الفريق باسم (أسود-أبيض-عربي)، وهو إشارة إيجابية إلى تكوينه العرقي المتنوع.
وبمناسبة ذكرى مرور مئة عام على مولد نيلسون مانديلا التي حلت يوم 18 تموز يوليو، أصدرت جنوب إفريقيا مجموعة محدودة من أوراق البنكنوت والعملات المعدنية الذهبية.