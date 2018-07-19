لقي شخص مصرعه وسط النيران التي اندلعت في ولاية أريغون في الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، في واحدة من الحرائق المشتعلة في مناطق متفرةق من البلاد.
شاهد: مصرع شخص وإصابة اثنين في سلسة حرائق بالولايات المتحدة
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شاهد: مصرع شخص وإصابة اثنين في سلسة حرائق بالولايات المتحدة
وفي منطقة يوسيمايت بولاية كاليفورنيا، أصيب اثنان من رجال الإطفاء أثناء محاولات إخماد النيران، في تلك الأثناء التهمت الحرائق مساحات شاسعة من الغابات في وسط ولاية تكساس.
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وتعرّضت الولايات المتحدة هذا العام لسلسلة حرائق شبّت في أماكن متفرقة من البلاد، حيث التهمت النيران 3.3 فدان (1.3 مليون هكتار) هذا العام، وهذا رقم تخطى المعدّل السنوي للحرائق خلال العقد الماضي في الولايات المتحدة والبالغ 3 ملايين فدان (1.2 مليون هكتار).