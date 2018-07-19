بوتين يتهم قوى أمريكية بمحاولة تقويض نتائج قمته مع ترامب

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس 19 يوليو / تموز قوى في الولايات المتحدة بمحاولة تقويض نجاح قمته الأولى مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وقال إنهما تمكنا مع ذلك من بدء مسيرة تحسين العلاقات الأمريكية الروسية.

وعقد بوتين وترامب قمتهما الأولى في هلسنكي يوم الاثنين 16 يوليو / تموز، وهو اللقاء الذي أثار عاصفة من الانتقادات في الولايات المتحدة بعدما رفض ترامب تحميل الزعيم الروسي مسؤولية التدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016 قبل أن يتراجع فيما يبدو عن تعليقاته تلك.

وقال بوتين متحدثا إلى دبلوماسيين روس تجمعوا في موسكو من شتى أنحاء العالم اليوم إن القمة كانت ناجحة في المجمل، لكنه شكا مما وصفها بجهود أمريكية "قوية" لتخريبها.