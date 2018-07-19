بوتين يتهم قوى أمريكية بمحاولة تقويض نتائج قمته مع ترامب

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس 19 يوليو / تموز قوى في الولايات المتحدة بمحاولة تقويض نجاح قمته الأولى مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وقال إنهما تمكنا مع ذلك من بدء مسيرة تحسين العلاقات الأمريكية الروسية.
وعقد بوتين وترامب قمتهما الأولى في هلسنكي يوم الاثنين 16 يوليو / تموز، وهو اللقاء الذي أثار عاصفة من الانتقادات في الولايات المتحدة بعدما رفض ترامب تحميل الزعيم الروسي مسؤولية التدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016 قبل أن يتراجع فيما يبدو عن تعليقاته تلك.
وقال بوتين متحدثا إلى دبلوماسيين روس تجمعوا في موسكو من شتى أنحاء العالم اليوم إن القمة كانت ناجحة في المجمل، لكنه شكا مما وصفها بجهود أمريكية "قوية" لتخريبها.
وأضاف بوتين "نرى أن هناك قوى في الولايات المتحدة مستعدة للتضحية دون اكتراث بالعلاقات الروسية الأمريكية، للتضحية بها من أجل طموحات في معركة سياسية داخلية بالولايات المتحدة".
وأشار الزعيم الروسي إلى أن تلك القوى مستعدة فيما يبدو للتضحية بالوظائف الأمريكية وإلحاق الضرر باقتصاد الولايات المتحدة في معركتها السياسية.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
الخطوط السنغافورية الأفضل في العالم وشركتين عربيتين في المراكز الأولى
موجة حارة في اليابان تثير تساؤلات حول تنظيم أولمبياد طوكيو 2020
الإدعاء الأمريكي يتهم بوتينا بعرض خدمات جنسية بهدف التجسس لصالح موسكو
وأفاد بأن من السذاجة توقع أن تجد مشكلات تراكمت خلال سنوات عديدة طريقها إلى الحل في غضون ساعات قليلة.
لكنه أضاف أن مسيرة تحسين العلاقات الثنائية بدأت بالفعل. وقال "...مسار التغييرات الإيجابية بدأ على أي حال... من المهم أن اجتماعا مكتمل الأركان انعقد في نهاية المطاف مما سمح لنا بالتحدث بشكل مباشر".
غير أن بوتين حذر من مخاطر إخفاق موسكو وواشنطن في تحسين العلاقات.
وقال إن أجل معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت الجديدة) سينقضي خلال عام ونصف العام ما لم يبدأ العمل الآن على تمديدها.