اكتشاف آثار لحيوان الماموث عمرها أكثر من 100 الف سنة بالقرم

اكتشفت آثار حيوان الماموث مؤخرا في كهف بشبه جزيرة القرم عن طريق الصدفة أثناء اجراء حفريات لإنشاء طريق سريعة، والمتوقع أن تعود هذه الآثار إلى حوالي 100 ألف سنة مضت.
الاكتشاف تم عن طريق الأكاديمية الروسية للعلوم، خلال حفريات على طريق تافريدا والذي يهدف لوصل مدينة كريتش مع مدينة سيفاستبول، في شبهة جزيرة القرم.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن معدل ارتفاع سقف الكهف يصل ما بين 6 – 8 مترات، وعرضه ما بين 4 – 5 مترات.
ووجد علماء آثار العظام بينما كانوا يحاولون استكشاف الكهف، والماموث حيوان عاش منذ قرون وتواجد في مناطق واسعة من العالم كأمريكا الشمالية وافريقيا وغيرها.
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رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم ألكساندر سيرغيف قال:"هذا مدعاة للاهتمام، هنالك آثار لحيوانات كثيرة عاشت في أماكن مختلفة، وعلى ما يبدو أن الحيوانات المفترسة سحبتها إلى هنا لتناولها".
غينادي ساموكهين من الاتحاد الروسي لدراسة الكهوف قال:"هذا أطول الكهوف في شبه جزيرة القرم، لهذه اللحظة تمكنا من اكتشاف حوالي 1015 مترا من عمق الكهف، في السابق كان كهف تاوروس في مقاطعة باخشيسراري هو الأطول، حيث وصل عمقه إلى 500 مترا".
ويتوقع العلماء بأن يكون الكهف قد سُكن من قبل الإنسان القديم، وهذه الفكرة قيد الدراسة حاليا، وقد تم وقف أعمال تشييد الطريق حاليا لتلافي انهيار الكهف، وهو ليس الاكتشاف الأول الذي يحصل أثناء عمليات تشييد الطرق السريعة، فمنذ أسبوعين تقريبا اكتشف علماء آثار أوراق اكليل الغار مصنوعة من الذهب، وجرار نبيذ ومقتنيات ثمينة أخرى كانت قد دفنت في مقبرة قديمة، تعود للقرن الثاني بعد الميلاد.