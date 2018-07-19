الروهينغا يتعرّضون لمزيد من العنف والاضطهاد في ميانمار

قال محققون تابعون للأمم المتحدة يوم الخميس إن لاجئين من الروهينغا وصلوا بنغلادش يقولون إن العنف مستمر ضد الأقلية المسلمة في ميانمار وإن الوضع بشكل عام ما زال "يشكل تهديدا" بالنسبة للأقليات العرقية والدينية.

واختتم أعضاء البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق عن ميانمار زيارة استمرت خمسة أيام لمخيم كوتوبالونج للاجئين في كوكس بازار حيث أجروا مقابلات مع وافدين جدد من بين أكثر من 700 ألف من الروهينغا فروا من ولاية راخين بميانمار منذ حملة للجيش في أغسطس آب الماضي.

وقال المحققون في بيان "أشاروا إلى تهديدات صارخة واجهتهم بالتعرض للعنف والاضطهاد وحرمانهم من مصادر رزقهم والوضع الذي يشكل تهديدا في المجمل والذي أجبرهم في النهاية على الرحيل إلى بنغلادش".