عاجل

عاجل

العالم

الخطوط السنغافورية الأفضل في العالم وشركتين عربيتين في المراكز الأولى

تقرأ الآن:

الخطوط السنغافورية الأفضل في العالم وشركتين عربيتين في المراكز الأولى

الخطوط السنغافورية الأفضل في العالم وشركتين عربيتين في المراكز الأولى
حجم النص Aa Aa

نشرت شركة "سكاي تراكس" المختصة بتقييم خطوط الطيران وخدماتها قائمة بأفضل 100 شركة طيران في العالم للعام 2018.

وضمت القائمة دولتين عربيتين في المراكز العشرة الأولى حيث احتلت الخطوط الجوية القطرية المركز الثاني والخطوط الإماراتية المركز الرابع.

وخطفت سنغافورة المركز الأول من الخطوط القطرية التي انتزعت اللقب في العام الماضي وذلك بحسب استطلاع للرأي شارك فيه ركاب من جميع أنحاء العالم.

أما المركز الثالث فكان من نصيب "خطوط أول نيبون الجوية" اليابانية.

وتشمل المراكز العشرة الأولى أيضاً "إيفا إير" التايوانية، و "لوفتهانزا" الألمانية و"هاينان آيرلينز" الصينية.

للمزيد على يورونيوز:

أفضل مطارات العالم في آسيا ومطار الدار البيضاء الأسوأ

مطار بسنغافورة يختبر تكنولوجيا التعرف على الوجه لإيجاد المسافرين المتأخرين