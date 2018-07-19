السيسي: مصر مصرة على الكشف عن قتلة الباحث الإيطالي ريجيني

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبلغ وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الذي يزور البلاد أن مصر لديها الإرادة والرغبة القوية في إنجاز التحقيق في مقتل باحث إيطالي في عام 2016 وتقديم القتلة إلى العدالة.
كان الباحث جوليو ريجيني قد اختفى في 25 من يناير كانون الثاني 2016 بينما كان يجري بحثا حول النقابات العمالية في مصر. واكتشفت جثته في الثالث من فبراير شباط ووجد المحققون المصريون عليها آثار تعذيب شديد.
وقالت مصادر في الأمن والمخابرات لرويترز في 2016 إن الشرطة ألقت القبض على ريجيني خارج محطة لمترو الأنفاق في القاهرة يوم 25 يناير كانون الثاني من ذلك العام ثم نقلته إلى مجمع تابع لجهاز الأمن الوطني.
ونفى مسؤولون مصريون مرارا أي ضلوع في مقتل ريجيني، وقال السيسي من قبل إن الحكومة المصرية ملتزمة بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.
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وقالت الرئاسة في البيان إن وزير الداخلية محمود توفيق ومدير المخابرات العامة عباس كامل حضرا الاجتماع مع سالفيني الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء.
وقال البيان: "أكد السيد الرئيس توفر الإرادة والرغبة القوية للتوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، والكشف عن الجناة لتحقيق العدالة في تلك القضية".
وأضاف البيان أن مصر تحرص "على التعاون من خلال الأجهزة المعنية والسلطات القضائية، للتنسيق مع نظيرتها الإيطالية في هذا الإطار".
وذكر البيان أن سالفيني أشاد بالسلطات المصرية لتعاونها في قضية ريجيني.
ويعمل محققون مصريون وإيطاليون معا لاسترجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بمحطات مترو الأنفاق في القاهرة في إطار التحقيقات.
وقالت النيابة العامة المصرية في بيان مشترك مع النيابة الإيطالية الشهر الماضي إن فحص تسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق أظهر عدة فجوات في المحتوى المسترجع وإنهما تحاولان معرفة السبب.