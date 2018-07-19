السيسي: مصر مصرة على الكشف عن قتلة الباحث الإيطالي ريجيني

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبلغ وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الذي يزور البلاد أن مصر لديها الإرادة والرغبة القوية في إنجاز التحقيق في مقتل باحث إيطالي في عام 2016 وتقديم القتلة إلى العدالة.

كان الباحث جوليو ريجيني قد اختفى في 25 من يناير كانون الثاني 2016 بينما كان يجري بحثا حول النقابات العمالية في مصر. واكتشفت جثته في الثالث من فبراير شباط ووجد المحققون المصريون عليها آثار تعذيب شديد.

وقالت مصادر في الأمن والمخابرات لرويترز في 2016 إن الشرطة ألقت القبض على ريجيني خارج محطة لمترو الأنفاق في القاهرة يوم 25 يناير كانون الثاني من ذلك العام ثم نقلته إلى مجمع تابع لجهاز الأمن الوطني.