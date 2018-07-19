القضاء الإسباني يتخلى عن طلب تسليم بويجدمون

سحبت المحكمة العليا في إسبانيا مذكرة التوقيف الأوروبية بحق الزعيم الكتالوني كارلس بويجدمون الموجود حاليا في ألمانيا، بالإضافة إلى خمسة سياسيين آخرين مرتبطين باستفتاء استقلال كتالونيا الذي نظم العام الماضي. وقررت المحكمة في مدريد التخلي عن إجراءات تسليم بويجدمون من ألمانيا على خلفية تهم تتعلق بإساءة استخدام الأموال العامة المرتبطة بالاستفتاء.
وعقب صدور القرار غرّد بويجدمون على حسابه في تويتر قائلا: "سحب مذكرات التوقيف الأوروبية يدل على ضعف هائل من هذه القضية".
ويأتي قرار المحكمة الإسبانية عقب قرار لمحكمة ولاية شليسفغ هولشتاين شمال ألمانيا، يقضي بقانونية تسليم بويجدمون بسبب اتهامه في بلاده بالاختلاس، ولكن ليس بسبب تهمة التمرد وهي التهمة الرئيسية التي يوجهها له القضاء الإسباني. إذ اعتبرت المحكمة الألمانية أن تهم التمرد الموجهة لبويجدمون ليست تهمة جنائية في ألمانيا، لأن عنصر العنف الذي يمكن أن يبرر تهمة الخيانة العظمى ضده غير متوفر.
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وكان بويجدمون هرب إلى بروكسل في خريف 2017 بعد أن رفضت الحكومة المركزية في إسبانيا استقلال إقليم كتالونيا معتبرة أنه غير قانوني، وألقي القبض على الزعيم الكتالوني السابق في آذار/ مارس بولاية شليسفيغ هولشتاين الألمانية بالقرب من الحدود مع الدنمارك.