قام البرلماني التركي من حزب الشعب الجمهوري المعارض إيتوغ أتيجي بحلق لحيته بعد أن أطالها لمدة عامين احتجاجاً على تطبيق حالة الطوارئ
برلماني معارض ينهي "احتجاج اللحية" بعد رفع حالة الطوارئ في تركيا
برلماني معارض ينهي "احتجاج اللحية" بعد رفع حالة الطوارئ في تركيا
بعد محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا.
وتوجه أتيجي إلى صالون الحلاقة في البرلمان تزامناً مع الإعلان عن رفع حالة الطوارئ، وحلق ذقنه بحضور مجموعة من نواب حزبه وبعض
الصحفيين.
وفي تصريح للصحفيين قال السياسي التركي أن احتجاجه انتهى بعد أن رُفعت حالة الطوارئ وأضاف أنه البرلماني الوحيد الذي احتج لفترة طويلة
كهذه.
اقرأ ايضاً:
غرامة قياسية على زعيم أكبر حزب تركي معارض بتهمة التشهير بإردوغان
محكمة تركيا تقضي باستمرار حبس قس أمريكي رغم توقعات بإطلاق سراحه
وكانت الحكومة التركية قد أعلنت حالة الطوارئ في البلاد في العشرين من تموز/ يوليو عام 2016 عقب محاولة الانقلاب.
وقامت حكومة أردوغان منذ ذلك الوقت بحملات أمنية مكثفة واعتقال للانقلابيين وكل من يشتبه بتأييده لهم، مما أثار انتقادات واسعة في أوساط
المعارضة التركية والمجتمع الدولي.
ومكنّت حالة الطوارئ الرئيس التركي من توسيع صلاحياته وإصدار مراسيم أحدثت تغيرات كبيرة في التشريعات التركية.
وعلى الرغم من الإعلان عن رفع حالة الطوارئ ما زالت المعارضة التركية تخشى استمرار "حملات التطهير" التي تقوم بها حكومة أردوغان عبر
قانون جديد "لمكافحة الإرهاب".
للمزيد على يورونيوز:
على خلفية انتمائهم لجماعة "غولن".. تركيا توقف 72 ضابطاً
سجن ستة صحفيين أتراك مدى الحياة لدعمهم محاولة الانقلاب على إردوغان