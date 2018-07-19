على إحدى شواطئ أرخبيل شيلوي قبالة سواحل تشيلي، في المحيط الهادئ، عثر غواصون الثلاثاء على حوت لديه جروح خطيرة جنح إلى الشاطئ طلبا للمساعدة.
شاهد: إنقاذ حوت طوله 10 أمتار جنح على شاطئ تشيلي
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شاهد: إنقاذ حوت طوله 10 أمتار جنح على شاطئ تشيلي
ووصل طول الحوت إلى نحو 9.6 متر (31 قدم) وكان لديه جروح سطحية في ذيله وزعانفه. ومض الحاضرون جروح الحوت العملاق وساعدوه على العودة إلى البحر.
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