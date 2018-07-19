هل تريد أن تعتري بذلة الرجل الحديدي ؟ الآن أصبح الأمر ممكنا.
شاهد: عرض حي بذلة "الرجل الحديدي" الطائرة حاليا بأسواق لندن
شاهد: عرض حي بذلة "الرجل الحديدي" الطائرة حاليا بأسواق لندن
في بريطانيا، قام تاجر للسلع النادرة بصناعة بذلة نفاثة من يعتريها يمكنه الطيران مثله مثل الرجل الحديدي المعروف بسلسة من أفلام الحركة الأمريكية. وقام التاجر بعرض البذلة للبيع في لندن بسعر وصل إلى 340 ألف جنيه استرليني.
وتتكون هذه البذلة العجيبة من خمسة محركات مثبة على ذراعين وظهر الطيار أو الشخص الراغب في الطيران وتعمل عن طريق حرق الوقود مثل الطائرات والسيارات وتطير بسرعة 32 ميلا في الساعة والحد الأقصى للارتفاع يصل إلى 12000 قدم أي ما يعادل ثلاثة أمتار.
وتم تجربة البذلة بنجاح على مرأى ومسمع العشرات الذين احتشدوا لمشاهدة مرتديها يطير فوق شوارع لندن.
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