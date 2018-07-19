شاهد: الفيديو الذي عرض رئيس المفوضية الأوروبية لاتهامات بالثمالة

دعا جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية إلى "الاحترام" بعد أن سأله صحفي يوم الأربعاء عما إذا كان قد أفرط في شرب الكحول، عندما تعثر واحتاج لمساعدة في السير أثناء قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع الفائت.

وقال يونكر في مؤتمر صحفي حول خطة الاتحاد الاوروبي لتمويل المشروعات إنه، كما قال مساعدوه من قبل، كان يعاني من نوبة طويلة من آلام عرق النسا مع تشنج في عضلة الساق.