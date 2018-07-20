غرق 17 شخصا في انقلاب قارب سياحي في بحيرة بولاية ميسوري

انتشل غواصون يوم الجمعة آخر أربع جثث من بين حطام قارب سياحي انقلب في بحيرة وسط عاصفة في ولاية ميسوري الأمريكية ليرتفع عدد الضحايا إلى 17 في الحادث الذي يعد من بين الأسوأ في مقصد سياحي بالولايات المتحدة على مدى سنوات.
وكان في القارب 31 شخصا، بينهم أطفال، عندما هبت عاصفة رعدية على بحيرة تيبل روك ليك الواقعة خارج مدينة برانسون السياحية يوم الخميس.
وأظهر مقطع فيديو للحادث القارب تتقاذفه الأمواج.
ونقلت محطة إذاعة محلية عن دوج ريدر قائد الشرطة في مقاطعة ستون حيث وقع الحادث إن الغواصين انتشلوا الجثث الأربع من حطام القارب الغارق على عمق 24 مترا.
ووقع الحادث بعد الساعة السابعة بقليل من مساء يوم الخميس بالتوقيت المحلي بعدما اجتاحت عاصفة رعدية المنطقة.
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