فيديو: 4 قتلى فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في غزة

قال مسؤولو صحة فلسطينيون إن القوات الجوية والبرية الإسرائيلية قتلت أربعة فلسطينيين في قطاع غزة يوم الجمعة 20 يوليو / تموز.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تعرضت لإطلاق نار من غزة وإن طائرات ودبابات أطلقت النار على "أهداف عسكرية في أنحاء قطاع غزة"، بعد أن تعرضت قواته لإطلاق نار كما ألقيت عليها عبوات متفجرة بمحاذاة الحدود. وتعرضت غزة لمزيد من الضربات الجوية مع حلول الليل فيما وصفه الجيش "بهجوم واسع النطاق على حماس".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري مناقشات مع الوزراء والقادة العسكريين حول التصعيد العسكري خلال الاحتجاجات التي تنظم منذ وقت طويل على الحدود بين غزة وإسرائيل.