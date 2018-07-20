فيديو: 4 قتلى فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في غزة

قال مسؤولو صحة فلسطينيون إن القوات الجوية والبرية الإسرائيلية قتلت أربعة فلسطينيين في قطاع غزة يوم الجمعة 20 يوليو / تموز.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تعرضت لإطلاق نار من غزة وإن طائرات ودبابات أطلقت النار على "أهداف عسكرية في أنحاء قطاع غزة"، بعد أن تعرضت قواته لإطلاق نار كما ألقيت عليها عبوات متفجرة بمحاذاة الحدود. وتعرضت غزة لمزيد من الضربات الجوية مع حلول الليل فيما وصفه الجيش "بهجوم واسع النطاق على حماس".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري مناقشات مع الوزراء والقادة العسكريين حول التصعيد العسكري خلال الاحتجاجات التي تنظم منذ وقت طويل على الحدود بين غزة وإسرائيل.
وقالت حماس إن ثلاثة من القتلى من أعضائها. وقال سكان ومسعفون إن القتيل الرابع مدني. وأصيب 120 فلسطينيا على الأقل.
وفي وقت سابق يوم الجمعة تحدت حماس الدعوات الإسرائيلية لوقف إطلاق البالونات الحارقة من القطاع في الوقت الذي هدد فيه وزير الدفاع الإسرائيلي بإصدار أمر بهجوم عسكري لوقفها.
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ودمرت حرائق ناجمة عن البالونات المملوءة بغاز الهيليوم وطائرات ورقية تحمل مواد حارقة أطلقها فلسطينيون من غزة إلى إسرائيل مساحات من الأراضي الزراعية خلال الشهور القليلة الماضية.
وأصبح هذا شائعا خلال الاحتجاجات الأسبوعية التي تنظم منذ شهور على حدود غزة تحت اسم "مسيرة العودة الكبرى" والتي قتل فيها أكثر من 140 فلسطينيا على يد قوات إسرائيلية.
وينظم الفلسطينيون الاحتجاجات للمطالبة بحق العودة إلى المنازل والقرى التي فروا أو طردوا منها خلال قيام دولة إسرائيل في 1948. لكن في الآونة الأخيرة، قال بعض المسؤولين في غزة إن الاحتجاجات ستنتهي إذا رفعت إسرائيل الحصار الاقتصادي المفروض على القطاع.
وتقول إسرائيل إن حماس تنظم الاحتجاجات الأسبوعية لتوفر غطاء للناشطين لشن هجمات عبر الحدود. وتنفي حماس ذلك.