مذيع شهير يطلب من البريطانيين عد الفراشات عوضاً عن الانشغال ب "البريكست"

اقترح المذيع البريطاني الشهير ديفيد أتينبرا على البريطانيين أن يتوقفوا قليلاً عن الجدل بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي والمشاركة بدلاً من ذلك في أكبر إحصاء عالمي للفراشات.
وشارك أتينبرا في إعداد وإنتاج أفلام وثائقية شهيرة عن الحياة البرية خلال عمله مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).
وقال المذيع : "أطلب منهم أن يبتعدوا عن الجدال والمشكلات التي تواجهنا في الخروج من الاتحاد والجلوس في مكان هادئ تسطع فيه الشمس ورصد وإحصاء الفراشات التي يرونها".
ويقود أتينبرا (92 عاماً)، أكثر دعاة حماية البيئة شعبية في بريطانيا، حملة بشأن هذا الإحصاء.
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وطالب عامة الناس بقضاء 15 دقيقة في رصد الفراشات بمختلف أنواعها لصالح مؤسسة (الحفاظ على الفراشات) الخيرية التي تستخدم هذا الإحصاء لتقييم حالة البيئة.
وقال أتينبرا، الذي أنتج برامج وثائقية منها (كوكب الأرض) و(الكوكب الأزرق)، إن إحصاء الفراشات يبعث على السكينة.
وأضاف : "من المفيد للناس أن ينسوا أزمات الانفصال البريطاني وأي أزمات سياسية أخرى في أنحاء العالم وأن يركزوا فحسب على عالم الطبيعة الذي كان موجودا قبلنا وسيظل موجوداً بعدنا".