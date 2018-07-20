وفاة 11 شخصا على الأقل في حادث انقلاب قارب في بحيرة تيبل روك

قالت الشرطة الأمريكية الجمعة إن ثمانية أشخاص على الأقل غرقوا عندما انقلب وغرق قارب على متنه 31 شخصا في ظل أجواء عاصفة ببحيرة في ولاية ميسوري مشيرة إلى أن غواصين يمشطون المكان بحثا عن ضحايا محتملين آخرين. وتحدثت وسائل الإعلام الأمريكية عن مقتل 11 شخصا على الأقل فيما يتم البحث عن ضحايا أخرين.
وقال دوج ريدر قائد شرطة مقاطعة ستون للصحفيين إن عددا من الأشخاص نقلوا للمستشفى بعد الواقعة التي تعرض لها قارب (رايد ذا داكس) في بحيرة تيبل روك بالمقاطعة القريبة من مدينة برانسون.
وأضاف في إفادة إعلامية عبر التلفزيون "لدينا ثماني حالات وفاة مؤكدة. لا يزال هناك بعض المفقودين".
وذكرت دائرة الإطفاء بالمقاطعة عبر تويتر أن طواقم الطوارئ تعاملت مع الحادثة بعد السابعة بقليل من مساء الخميس بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت غرينتش) بعدما اجتاحت عواصف رعدية المنطقة.
ولم ترد شركة (رايد ذا داكس) التي تشغل مثل هذه القوارب بالمنطقة على طلب تعقيب.
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