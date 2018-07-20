بكين تدعو واشنطن لعدم إثارة "فوضى" تجارية

قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية يوم الجمعة: إن "أقوال الولايات المتحدة وأفعالها" فيما يتعلق بالتجارة يجب أن تسهم في الحفاظ على النظام العالمي لا في إثارة الفوضى.
جاءت تعليقات المتحدثة هوا تشون ينغ خلال إفادة صحفية اعتيادية في العاصمة بكين ردا على سؤال حول تصريحات صدرت عن المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو يوم الخميس قال فيها إن بكين تسبب إرباكا للاقتصاد العالمي.
وقالت هوا إنه "لا يوجد شيء أكثر ضررا من الفوضى"، مضيفة أنه باعتبار الولايات المتحدة "أقوى دولة في العالم، فينبغي لسياساتها وتصريحاتها بخصوص هذا الأمر أن تظهر قدرا من المسئولية على الأقل".
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وتابعت "يجب لسياسات الولايات المتحدة وأفعالها أن تسهم في الحفاظ على النظام العالمي وليس في إثارة الفوضى".
يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه حدة النقاش داخل الصين حول أفضل طريقة يمكن من خلالها مواجهة النمو المتباطئ، إذ حث المحللون السلطات على زيادة التحفيز المالي وسط مخاطر متزايدة تتهدد ثاني أكبر اقتصاد في العالم نتيجة الصراع التجاري المرير الذي تخوضه مع الولايات المتحدة.
وتبادلت الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية على بضائع البلد الآخر، في تصعيد لنزاع تجاري يقلق الأسواق المالية.
ومع عدم وجود إشارة على تخفيف حدة ذلك التوتر، بدأت الصين في العمل على تيسير شروط سياستها النقدية.