الشرطة البرازيلية تعتقل جراح تكبير وتجميل الأرداف عقب وفاة إحدى مريضاته

اعتقلت الشرطة البرازيلية جراح التجميل دينيس سيزار باروس فرتادو، الذي كان هاربا منذ وفاة إحدى مريضاته بعد أن أعطاه حقنة لتوسيع ردفها.
واعتقل فورتادو المعروف باسم "دكتور بومبوم" نسبة لإختصاصه في عمليات تجميل وتكبير الأرداف في البرازيل يوم الخميس في حي بارا دي تيجوكا في ريو دي جانيرو.
وخلال مؤتمر صحفي داخل مركز الشرطة قال فرتادو إنه بريء ونفى ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بوفاة مريضته ليليان كاليكستو.
وأضاف دكتور بومبوم "لم يكن لدي أي تعقيد (مع المريضة)".
وقالت الشرطة ان فورتادو أجرى عملية تجميل وتكبير أرداف لمديرة البنك ليليان كاليكستو في منزله الواقع بريو دي جانيرو يوم السبت الماضي. وفي وقت لاحق تعبت المريضة ونقلها فورتادو على جناح السرعة إلى مستشفى قريب، حيث توفيت بعد ساعات. وتقول الشرطة إن السبب الحقيقي لوفاتها لم يتحدد بعد.
واختفى الدكتور فورتادو مباشرة بعد نقل ليليان كاليكستو إلى المستشفى مما دفع بالقاضي إلى إصدار أمر باعتقاله.
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