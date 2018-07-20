إلغاء عقوبة ايقاف ميلانو من المشاركة في الدوري الأوروبي

أبطلت محكمة التحكيم الرياضية يوم الجمعة قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحرمان نادي ميلانو من المشاركة في الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل وقالت إن الوضع المالي للنادي تحسن بعد تغيير الإدارة مؤخرا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي العقوبة الشهر الماضي بعد تحقيق في الشؤون المالية للنادي الإيطالي لتحديد متى توافقها مع قواعد اللعب المالي النظيف وقال إن ميلانو لم يثبت بشكل كاف تمتعه باستقرار مالي.
وبعدها استحوذ صندوق التحوط الأمريكي ايليوت على النادي المثقل بالديون من رجل الأعمال الصيني لي يونجهونج وتعهد بضخ 50 مليون يورو للمساعدة في استقرار أموره المالية.
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واشترى لي النادي العام الماضي من سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الايطالي السابق بمساعدة ايليوت لكنه فشل في الوفاء بديونه.
وقالت المحكمة في بيان إن الاتحاد الأوروبي للعبة لم يأخذ في اعتباره بعض العناصر المهمة وقت اتخاذ القرار "خاصة أن الوضع المالي الحالي للنادي تحسن بعد تغيير الإدارة مؤخرا".
وأشارت إلى أن القضية ستعود إلى الاتحاد الأوروبي "لإصدار اجراء انضباطي جديد ومناسب على أساس الوضع المالي الحالي للنادي".