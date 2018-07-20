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كوريا الجنوبية

حكمٌ إضافي على رئيسة كوريا الجنوبية السابقة يرفع مدّة سجنها إلى 32 عاماً

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حكمٌ إضافي على رئيسة كوريا الجنوبية السابقة يرفع مدّة سجنها إلى 32 عاماً

حكمٌ إضافي على رئيسة كوريا الجنوبية السابقة يرفع مدّة سجنها إلى 32 عاماً
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أصدرت محكمة كورية جنوبية حكما اضافيا بالسجن 8 سنوات على الرئيسة السابقة بارك كون-هيه اليوم الجمعة لاستلامها أموالا بصورة غير شرعية من وكالة الاستخبارات الوطنية والتدخل في الانتخابات خلال ولايتها في الحكم.

بهذا بلغ إجمالي فترة الحكم بالسجن على الرئيسة السابقة بارك والتي حكم عليها سابقا بالسجن لمدة 24 عاما بتهمة تورطها في فضيحة الفساد ، 32 عاما ، بعد مرور عام واحد و9 اشهر منذ أن ظهرت فضيحة تدخل صديقتها تشوي سون-سيل في شؤون الدولة بصورة غير شرعية على السطح في أكتوبر عام 2016م، حسب ما أوضحت وكالة "يونهاب" للأنباء في كوريا الجنوبية.

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وقضت محكمة سيؤول الجزائية في جلستها التي تم بثتها اليوم على الهواء مباشرة عبر التلفاز أن الرئيسة السابقة بارك، 66 عاما من العمر مذنبة وحكمت عليها بالسجن عامين لتدخلها في انتخابات الحزب الحاكم السابق و6 سنوات بتهمة استلام أموال من وكالة الاستخبارات الوطنية، كما أمرت تغريمها بمبلغ 3.3 بليون وون (2.91 مليون دولار).

وأصبحت بارك (65 عاما) أول رئيسة منتخبة ديمقراطيا تعزل من منصبها في كوريا الجنوبية وذلك بعد أزمة أصابت البلاد قبل عامين بالشلل وأشاعت الاضطراب بسبب فضيحة الفساد التي أدت أيضا إلى اعتقال رئيس مجموعة سامسونغ ومحاكمته.

وتواجه بارك، بعد أن فقدت حصانتها الرئاسية اتهامات جنائية تتعلق بتلقي رشاوى والابتزاز واستغلال السلطة فيما له صلة بمزاعم عن تآمرها مع صديقتها تشوي سون-سيل، الأمر الذي تنفيه الرئيسة وصديقتها.