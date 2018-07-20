ألمان ينددون بمعاداة السامية في"يوم الكيبه" بعد الاعتداء على يهودي ببون

شارك حوالي 600 شخص في مظاهرة الخميس بمدينة بون في ألمانيا للحتجاج على تزايد الاعتداءات والجرائم المتعلقة بمعاداة السامية. المظاهرة حملت شعار "يوم الكيبه" وجاءت كرد على اعتداء استهدف أستاذ جامعيأمريكي يهودي يتسحاق ملاميد في حديقة المدينة. ومازاد من غضب المتظاهرين تصرف الشرطة مع الضحية الذي اعتبرته المهاجم وقامت بضربه للسيطرة عليه.

المتظاهرون ارتدوا للتعبير عن غضبهم الكيبه ورفعوا شعارات "ضد أية معاداة للسامية" و"مرحبا بالحياة اليهودية في ألمانيا".

ودعا أشوك شريدان عمدة بون الذي تأسف للواقعة إلى ضرورة التحقيق حول ما جرى يومها من أجل التوصل إلى الحقيقة وما قامت به الشرطة.