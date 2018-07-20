وزيرة الخارجية النمساوية تجري مقابلة بالعربية وتقول إن "أوروبا ليست الجنة"

عرض موقع wdr الموجه للاجئين والمهاجرين في ألمانيا مقابلة باللغة العربية مع وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنيسل، وأجرى المقابلة معها صحافي ألماني يتقن اللغة العربية، وسألها عن سياسة اللجوء الأوربية والاندماج والإسلام في النمسا. الوزيرة التي تعمل تحت مظلة الحكومة اليمنية المتشددة الحاكمة حاليا في النمسا تحدثت عن نشأتها في الأردن وعن دراستها للغات الشرقية والعلاقات الدولية قبل أن تعمل كصحافية مختصة في شؤون الشرق الأوسط.

ومن ثم تطرقت إلى تجربتها للعيش كغريبة في إسبانيا وألمانيا وفرنسا وكيف كان عليها أن تتعلم لغات تلك البلدان والعمل من أجل تأمين حياتها، وطلبت من اللاجئين والمهاجرين أن يحذوا حذوها ويتعلموا لغات بلدان الاستقبال والانخراط ضمن جمعيات ونشاطات داخل تلك البلدان.