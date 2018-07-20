ماي ترفض إبقاء إيرلندا الشمالية ضمن النظام الجمركي للاتحاد الأوروبي

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة، عن رفضها لمطالب الاتحاد الأوروبي الخاصة بما أصبح يعرف بخطة "المساندة" المتعلقة بالحدود في الإيرلندية الشمالية، وطالبت الاتحاد بالرد على "الورقة البيضاء" التي توصلت لها الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي.

خلال الكلمة التي ألقتها ماي في بلفاست بإيرلندا الشمالية، أمام كبار السياسيين ورجال الأعمال اعتبرت أن الخطة الحالية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي بشأن الحدود بين إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وبين جمهورية إيرلندا "غير قابلة للتطبيق"، وفي الوقت ذاته رأت أن فرض "حدود صلبة" مع جمهورية إيرلندا سيكون "أمرا غير معقول تقريبا".