ميركل تطالب منصات التواصل الاجتماعي بتحمل مسؤولية المحتوى

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة إنه يتعين على منصات التواصل الاجتماعي أن تتحمل مسؤولية المحتوى المنشور على شبكاتها.
وقالت ميركل في مؤتمر صحفي "على جميع مشغلي مثل هذه المنصات الكبيرة تحمل مسؤولية بعض المعايير التي ينبغي الالتزام بها عليها".
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وكانت ألمانيا شرعت قبل نحو تسعة أشهر بتنفيذ قانون يطالب مواقع التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات سريعة لإزالة المواد غير القانونية، والأخبار الكاذبة، والتي تحرض على الكراهية، مع الإشارة إلى إمكانية مواجهة المواقع التي لا تزيل المنشورات "الواضح عدم قانونيتها" دفع غرامات تبلغ 50 مليون يورو.
وجاء القانون في سياق الحفاظ على النظام في مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة أكثر تأثيرا في أعقاب عدد من الحالات التي انتشرت فيها أخبار كاذبة، ومواد عنصرية عبر أذرع شركات التواصل الاجتماعي في ألمانيا، ما من شأنه أن يشكل عامل تهديد للدولة والمجتمع، حسب المسؤولين في الحكومة،
وقال حينها وزير العدل هايكو ماس في بيان: إنه "يجب ألا يكون هناك تسامح إزاء الاستثارة الغوغائية الإجرامية على شبكات التواصل الاجتماعي كما في الشوارع".