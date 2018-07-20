وصلت فرق عسكرية من عدة دول إلى شمال غرب الصين للمشاركة في منافسات لدورة الألعاب العسكرية الدولية (IAG) 2018، يستضيفها جيش التحرير الشعبي الصيني.
الصين تحتضن مبارزات عسكرية بين مجموعة جيوش
الصين تحتضن مبارزات عسكرية بين مجموعة جيوش
المنافسات التي ستستهلها وزارة الدفاع الروسية، في 28 تموز يوليو الجاري، بتنظيم تتشارك فيه مع الصين وبيلاروسيا وأذربيجان وكازاخستان وأرمينيا وإيران.
ونقلت وكالة "شينخوا" للأنباء أن أكثر من 400 عسكرياً صينياً غادروا إلى موسكو ونوفوسيبريسك في روسيا للمشاركة في منافسات الألعاب العسكرية الدولية. حيث سيخوضون غمار المنافسات في 14 لعبة عسكرية، بعد أن تدربوا وتحضّروا جيداً من ناحية الظروف الجسدية والمهارات والتكتيكات المناسبة.
ثلاث منافسات في الصين
فيما ستقام ثلاثة فعاليات في مدينة كورلا بمنطقة شينغيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غرب الصين خلال الفترة من 30 تموز يوليو إلى 12 آب أغسطس.
حيث يقيم جيش التحرير الشعبي الصيني حفل ترحيب لكل فريق (كما في الفيديو المرفق).
28 مجالاً للتنافس العسكري
ستكون المنافسات في 28 مجالاً هذا العام. وتضم فرقاً عسكرية تمثل الصين وروسيا البيضاء وروسيا وباكستان وإيران ومصر وأوزبكستان وفنزويلا وزيمبابوي.
وتهدف الألعاب العسكرية إلى مشاركة الخبرات وتحسين تدريب القوات العسكرية.
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ويعد جيش التحرير الشعبي الصيني أكبر جيش في العالم ويضم القوات البحرية والقوات الجوية والقوات النووية الاستراتيجية. وتم إنشاؤه في 1 آب أغسطس عام 1927 كحليف عسكري للحزب الشيوعي الصيني وسمي بالجيش الأحمر حتى شهر حزيران يونيو من العام 1946.