المغرب يفكك عصابة متخصصة في تزوير وثائق السفر و الإقامة والهجرة

أعلن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية في المغرب الخميس 19 يوليو / تموز عن إيقافه عصابة لديها أفرع بمدن عدة في المملكة متورطة بتزوير وثائق سفر وأوراق إقامة تستخدم لتسهيل وتنظيم عملية الهجرة غير الشرعية.
عملية التوقيف جاءت ضمن الجهود المستمرة للحد من الجريمة بكل أشكالها، من خلال التوصل إلى معلومات مقدمة من جهات عدة، بحسب بيان صادر من مكتب التحقيقات، وأضاف أنه تم توقيف 14 شخصا يعملون على تزوير مستندات ووثائق إدارية رسمية، ووسطاء في عمليات الهجرة.
وبحسب مكتب التحقيقات فقد تم ضبط أختام لسفارات أجنبية وأخرى للمملكة المغربية وجوازات سفر سليمة الشكل مغربية وأجنبية، وطوابع مزورة وبطاقات إقامة في دول أجنبية ومعدات وآلات تستعمل في التزوير، بالإضافة إلى هواتف جوالة ومبالغ مالية كبيرة.
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توقيف هذه العصابة جاء بعد إيقاف شخصين كانا على وشك السفر من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، باستخدام أوراق إقامة مزيفة تخص دولة أجنبية، متوجهين إلى دولة أوروبية.