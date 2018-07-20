شاهد: فلسطينيون يهدمون بيوتهم لكي لا يسكنها مستوطنون

قد يستغرب البعض من الخبر، عائلات فلسطينية هدمت منازلها بأيديها الخميس 19 يوليو / تموز، بيوت سكنوها منذ عقود، لهم فيها ذكريات، إلا أن ما دفعهم لفعلهم هذا، هو منع الغرباء من مشاركتهم هذه الذكريات، حيث صدر قرار من المحكمة بتسليم هذه البيوت لمستوطنين إسرائيليين.

ساعتان من الحفر المتواصل، حفّارتان هشمتا الجدران وأسقطتا الأسقف، والمنازل بالأرض في قرية بيت حنينا، في القدس الشرقية، وهي من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.