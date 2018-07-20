شركة كورية تزعم العثور على سفينة تحوي ذهباً بقيمة 130 مليار دولار

عبر خبراء في سول عن شكوكهم في ما أعلنته شركة كورية جنوبية من أنها عثرت على حطام سفينة حربية روسية بداخلها "كنز" من الذهب تعادل قيمته 130 مليار دولار قبالة ساحل البلاد.

كانت شركة شينيل جروب التي تأسست الشهر الماضي قد قالت يوم الثلاثاء إنها عثرت على حطام ديمتري دونسكوي، وهي سفينة حربية روسية مصفحة بنيت في ثمانينيات القرن التاسع عشر وغرقت عام 1905 بعد أن قاتلت سفنا حربية يابانية.

وقالت الشركة إن السفينة تحوي ذهبا بقيمة 150 تريليون وون (130 مليار دولار) وإنها ستقدم الأسبوع المقبل أدلة تدعم ما تقوله. وذكرت في بيان أنها "الجهة الوحيدة في العالم" التي اكتشفت السفينة.