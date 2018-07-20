نقلت وكالة إنترفاكس عن أناتولي أنتونوف سفير روسيا في واشنطن قوله يوم الجمعة إن نتائج التعاون الروسي الأمريكي واضحة في سوريا.
وأضاف السفير أيضا أن موسكو مستعدة لبحث اقتراح بعقد اجتماع جديد بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
سفير روسيا في واشنطن: ثمار قمة ترامب-بوتين بدأت بالظهور في سوريا
نقلت وكالة إنترفاكس عن أناتولي أنتونوف سفير روسيا في واشنطن قوله يوم الجمعة إن نتائج التعاون الروسي الأمريكي واضحة في سوريا.
وأضاف السفير أيضا أن موسكو مستعدة لبحث اقتراح بعقد اجتماع جديد بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وكان البيت الأبيض قد قال يوم الخميس إن ترامب وجه الدعوة لبوتين لزيارة واشنطن الخريف المقبل متجاهلا بذلك انتقادات كبيرة في الولايات المتحدة للقمة التي جمعت بينهما في هلسنكي هذا الأسبوع.
زيارة برلمانية
وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء الروسية يوم الجمعة نقلا عن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أن مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي تعتزم زيارة روسيا مجددا في أعقاب زيارة نادرة قامت بها مجموعة من النواب الجمهوريين هذا الشهر.
إقرأ أيضا:
بوتين يتهم قوى أمريكية بمحاولة تقويض نتائج قمته مع ترامب
ترامب يصر على "النتائج الكبيرة" لقمة هلسنكي رغم انتقادات أدائه
واشنطن تلوح بفرض عقوبات إضافية على موسكو بعد يوم من قمة ترامب بوتين
ونقلت إنترفاكس عن السفير أناتولي أنتونوف قوله إن هناك فرصة ضئيلة لأن يزور نواب من البرلمان الروسي الولايات المتحدة قبل انتخابات الكونجرس المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.
وأضاف أن موسكو مستعدة لمناقشة عقد اجتماع جديد بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت وكالة تاس للأنباء الروسية نقلا عن عضو البرلمان الروسي قسطنطين كوساتشيوف إن أعضاء الكونجرس الأمريكي قد يزورون روسيا خلال النصف الأول من أغسطس آب.