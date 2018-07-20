السعودية توقع اتفاقاً مع نافانتيا الإسبانية لبناء خمس سفن حربية

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة للدولة وقعت اتفاقاً مع شركة نافانتيا الإسبانية لتأسيس شركة مشتركة في المملكة لبناء خمس سفن حربية.
والاتفاق جزء من إطار عمل أوسع تمت الموافقة عليه بين البلدين في أبريل/ نيسان تزود بموجبه نافانتيا المملوكة للدولة المملكة بسفن حربية في صفقة قدرت قيمتها بنحو 1.8 مليار يورو (2.2 مليار دولار).
وقالت الوكالة إن الاتفاق بين السعودية للصناعات العسكرية ونافانتيا يتضمن تصميم وبناء خمس سفن من طراز أفانتي 2200 على أن يبدأ المشروع هذا الخريف ويتم تسليم آخر سفينة في عام 2022. ولم تذكر الوكالة قيمة الصفقة.
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وأضاف البيان الذي نشرته الوكالة أن الاتفاق سيوفر نحو ستة آلاف فرصة عمل على مدى خمس سنوات منها 1100 وظيفة مباشرة.
وقالت الشركة إن المشروع المشترك "سيوطن ما يزيد عن 60 بالمئة من الأعمال المتعلقة بأنظمة السفن القتالية بما في ذلك تركيبها ودمجها".
وأسس صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي السعودي، الشركة السعودية للصناعات الدفاعية العام الماضي في إطار خطة حكومية لتنويع القطاعات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على صادرات النفط وتوفير فرص عمل.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الشركة السعودية للصناعات الدفاعية تهدف للمساهمة في الناتج الإجمالي المحلي بأكثر من 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) بحلول عام 2030.
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