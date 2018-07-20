انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في المغرب الشهر الماضي

قالت المندوبية السامية المغربية للتخطيط اليوم الجمعة 20 يوليو / تموز إن تضخم أسعار المستهلكين في المغرب انخفض إلى 2.5 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران من 2.6 بالمئة في مايو/ أيار.
وقالت المفوضية في بيان إن تضخم أسعار الغذاء بلغ 3.1 بالمئة مقارنة مع 3.4 بالمئة في مايو أيار، بينما ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية اثنين بالمئة من 1.9 بالمئة في مايو أيار. ولم تسجل تكاليف الاتصالات تغيرا يذكر، بينما بلغ تضخم أسعار السلع والخدمات المتنوعة 6.4 بالمئة مقارنة مع 6.5 بالمئة في مايو أيار، وفقا لما أظهرته البيانات.
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وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة في يونيو حزيران مقارنة مع 0.5 بالمئة في مايو أيار، حيث زاد تضخم أسعار الغذاء 0.3 بالمئة وأسعار الوقود واحدا بالمئة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقعت المندوبية ارتفاع التضخم السنوي في المغرب إلى 1.7 بالمئة في 2018 و1.3 بالمئة في 2019 مقارنة مع 0.8 بالمئة في 2017.