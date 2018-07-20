شاهد: اللحظات الأخيرة قبل غرق قارب في ولاية ميسوري الأمريكية

وثقت فتاة أمريكية بهاتفها الجوال اللحظات الأخيرة قبل غرق قارب لصيد البط في بحرية تابل روك بالقرب من رانسون بولاية ميسوري.
تغير الأحوال الجوية المفاجئ ساهم في ارتفاع منسوب مياه البحيرة وبالتالي عجز قبطان القارب الصغير عن تدارك الموقف فغرق ما لا يقل عن 13 شخصا بينهم أطفال من أصل 31 شخصا كانوا على متن القارب.
وقالت الشرطة الولاية إن الغواصين سيستأنفون البحث عن ضحايا آخرين يوم الجمعة (20 يوليو).
وقال دوغ رادر رئيس شرطة مقاطعة ستون للصحفيين ان سبعة اشخاص نقلوا الى المستشفى عقب الحادث الذي وقع في "رايد ذا دوكس".
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