روسيا تنشر فيديوهات لإطلاق صواريخ نووية من الجيل الجديد

نشرت وزارة الدفاع الروسية الخميس 19 يوليو / تموز، مقاطع فيديو توثق عملية تجربة جيل جديد من الصواريخ النووية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين و الأمريكي دونالد ترامب، حيث تحدثا عن كيفية وقف سباق التسلح الحاصل بين البلدين.
الإعلان عن هذه الصواريخ جاء على لسان بوتين نفسه في خطابه خلال شهر مارس / آذار الماضي، فيما وصف وقتها أحد أكثر خطابات بوتين استعراضا للقوة، حيث وصف حينها هذه الصواريخ بأنها قادرة على الوصول إلى أي نقطة في العالم، وأن تخترق الدروع الأمريكية.
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الفيديوهات والتي تأخذ طابع هوليوود الاستعراضي تتضمن تسجيلات لأنواع مختلفة من الصواريخ، خلال عمليات تجريبها، وزارة الدفاع الروسية صرحت بأنها كانت تحضر لتجربة جوية لهذه الصواريخ.
التصريحات السابقة حول هذه الصواريخ كانت موضع تشكيك في واشنطن، حيث ابدى مسؤولون أمريكيون شكوكهم بامتلاك روسيا هذه الأسلحة، دون معرفة الولايات المتحدة وأجهزة استخباراتها بها.