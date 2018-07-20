من المتوقع أن يتأثر خمسون ألف مسافر مع الناقل الجوي "ريان اير" الأسبوع المقبل، بسبب الإلغاءات للرحلات المقررة والمحجوزة، بسبب الإضرابات.
فوضى السفر وخسائر الإضرابات تلاحق طيران "ريان إير"
فوضى السفر وخسائر الإضرابات تلاحق طيران "ريان إير"
وقالت الشركة إنه حتى الآن تم رد مبالغ لثلاثة أرباع المتضررين، أو إعطاؤهم ترتيبات بديلة.
وتقول "ريان إير" إن أكبر عملية خروج ستطال 600 رحلة في يومي 25 و 26 تموز يوليو من بلجيكا والبرتغال وإسبانيا.
34 مطلباً، وإلّا!
وكان صعًد طاقم الطائرة من تمرد الموظفين الذي بدأ بين الطيارين الساخطين العام الماضي. حيث نشروا قائمة من 34 طلباً في الرابع من تموز يوليو، بما في ذلك مطالب بـ "أجر عادل للمعيشة"، وتحسين عقود العمل ودفعات المرضى، استناداً إلى القانون المحلي لبلدانهم، وليس القانون الإيرلندي.
الرئيس التنفيذي لشركة ريان اير مايكل أوليري، وافق على الاعتراف بالنقابات في عام 2017، وهو الأول من نوعه بعد 32 عاماً من تاريخ.
وتقول الشركة إنها ستجلس وتلتقي معهم للنظر في القضايا.
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وقال مايكل أوليري يوم الأربعاء إن موظفي الشركة لديهم بعض أفضل الظروف في قطاع الطيران منخفض التكلفة في أوروبا.
وتعتذر الشركة للركاب عن الاضطرابات، ويتم إبلاغ الناس عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية.
في هذه الأثناء ، قام طيارو ريان اير في دبلن بالإضراب يوم الجمعة 20 يوليو ، مما أثر على حوالي 4000 راكب.
يشار إلى أن رايان إير شركة طيران منخفضة التكلفة يقع مقرها الرئيسي في مطار دبلن الدولي، وتقع قواعدها التشغيلية الرئيسية في مطار دبلن ومطار ستانستد في لندن. وتعتبر رايان إير إحدى أكبر شركات النقل منخفضة التكلفة في أوروبا.