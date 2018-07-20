ذكرت وكالة الأناضول أن تركيا قررت تطبيع العلاقات الدبوماسية مع هولندا. كما ذكرت وكالة الأنباء الهولندية نقلا عن وزير الخارجية أن الحكومة وافقت على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع تركيا بعد فترة من الانقطاع.
عاجل
تركيا وهولندا تقرران تطبيع العلاقات (وكالة الأناضول)
تقرأ الآن:
تركيا وهولندا تقرران تطبيع العلاقات (وكالة الأناضول)
وذكرت وزارة الخارجية التركية أن القرار اتخذ خلال اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والهولندي ستف بلوك.
وقالت الوزارة في بيان "خلال هذه المحادثة الهاتفية، اتفق الوزيران على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين هولندا وتركيا. وبناء عليه اتفق الوزيران على إعادة السفيرين إلى أنقرة ولاهاي قريبا".